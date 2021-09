È scomparso Filippo Sciortino, arredatore monrealese di successo di tanti programmi tv

È stato colto da infarto a Roma. Aveva 55 anni

ROMA, 23 settembre – Un grave lutto colpisce la comunità monrealese: si è spento stanotte a Roma, Filippo Sciortino, 55 anni, noto arredatore di diversi programmi televisivi di successo, colto da improvviso malore, mentre si trovava in un bed and breakfast della capitale per motivi di lavoro.

Ad insospettire i familiari erano state le continue chiamate al cellulare, alle quali Filippo non aveva risposto. Poi, purtroppo, la tragica scoperta: l’uomo, quando è stata aperta la porta della sua camera, è stato trovato già privo di vita. Sul posto i carabinieri, chiamati dalla proprietà della struttura. Purtroppo per Filippo Sciortino non c’era più nulla da fare. I suoi familiari sono già partiti alla volta della capitale per capire direttamente cosa ci sia da fare e, probabilmente, per riportare la salma a Monreale.

Filippo, figlio del cavaliere Salvatore “Totò” Sciortino, noto personaggio politico degli anni 70-80, era molto conosciuto non solo a Monreale, ma anche nel mondo dello spettacolo, poiché, come detto, da arredatore, aveva contribuito brillantemente alla realizzazione di diverse trasmissioni televisive di successo, prodotte, per lo più, dalla Endemol: dal “Grande Fratello” su Mediaset, a “Prodigi” sui Raiuno, giusto per citarne un paio.

Quattro anni fa, inoltre, si era occupato della scenografia, proprio a Monreale, giocando quindi “in casa”, in occasione della sfilata di Dolce e Gabbana, in piazza Guglielmo.

Filippo Sciortino era un uomo allegro, dalla verve brillante, come tutti i creativi. Era soprattutto una persona perbene. Molto apprezzato nel mondo dello spettacolo, ma – cosa importante – anche a Monreale, dove intratteneva rapporti cordiali con tantissima gente. Lascia la compagna e una figlioletta di 10 anni.

