Nozze reali a Monreale, tutte le modifiche di domani alla viabilità cittadina

Coinvolte nel temporaneo provvedimento le vie Benedetto d’Acquisto e Umberto I e piazza Vittorio Emanuele II

MONREALE, 24 settembre – Molteplici le modifiche di domani alla viabilità cittadina in occasione delle nozze reali che si terranno presso la Cattedrale e che vedranno convolare Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Noto, e Lady Charlotte Lindesay-Bethune.

In particolare, le vie interessate da divieto di sosta e inversione di marcia saranno quelle che gravitano attorno a Piazza Vittorio Emanuele II.

In via Benedetto d’Acquisto sarà istituito il divieto di sosta da entrambi i lati, con rimozione coatta dei veicoli, dall’intersezione di Piazza Vittorio Emanuele II fino alla rotatoria di Piazzale Vittorio Veneto. Sarà in vigore anche l’obbligo di direzione a sinistra per i veicoli che provengono da via Arcivescovado e che quindi dovranno necessariamente imboccare Piazza Vittorio Emanuele II senza proseguire a destra per via Benedetto d’Acquisto. Inoltre, è stato istituito l’obbligo di direzione a destra per i veicoli provenienti da via Umberto I e per direzione via d’Acquisto: anche in questo caso bisognerà imboccare Piazza Vittorio Emanuele II.

E’ stato disposto anche lo spostamento degli stalli di sosta riservati ai Taxi da via d’Acquisto a Piazza Vittorio Emanuele II. Tali obblighi saranno in vigore dalle 8 alle 14 di domani ma le misure potrebbero essere suscettibili di eventuali ulteriori modifiche da parte delle autorità di pubblica sicurezza nonché della polizia stradale. I divieti non sono previsti per i veicoli appartenenti alle autorità civili e militari e alle forze dell’ordine.