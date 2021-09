Coronavirus, 464 nuovi contagi e tasso di positività al 3,4% in Sicilia

13.504 le analisi effettuate, 98 i nuovi positivi in provincia di Palermo

PALERMO, 24 settembre – Nelle ultime ventiquattro ore sono 464 i casi di positività al Covid-19 riscontrati, su 13.504 analisi processate tra test rapidi e tamponi molecolari. Nella nostra provincia si registrano 98 infezioni in più rispetto alla giornata precedente, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 1.299 unità. Il tasso di positività in Sicilia è pari al 3,4%.

Il bollettino regionale comunica 13 vittime (tutte riconducibili ad altri giorni) e negli ospedali sono ricoverate 543 persone per quanto riguarda le degenze ordinarie (-31) e 80 in terapia intensiva (-2). L'intera penisola conta oggi 3.797 contagi in più, 52 vittime e un tasso di positività dell'1,4%.