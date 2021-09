Covid, scendono ancora i casi in Sicilia, l’Isola ''vede'' la zona bianca

Calano i nuovi contagiati ed anche i ricoverati

PALERMO, 25 settembre – Buone notizie dal bollettino covid odierno della Sicilia. I nuovi casi di positivi sono infatti 424 (meno di ieri quando sono stati 464), ma soprattutto ottime notizie dagli ospedali dove al momento sono ricoverate 501 persone (ieri erano 544) con 531 in area medica (ieri erano 543) e 77 in terapia intensiva (ieri 80) con un solo nuovo ingresso.

I morti sono stati 13 (come ieri) e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 6.782. I tamponi processati sono stati 13.539 (ieri 13.504) e il tasso di positività scende al 3,13% rispetto al 3,43% di ieri.

Su scala nazionale sono 3.525 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.797. Sono invece 50 le vittime in un giorno (ieri erano state 52). Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.657.215, i morti 130.653. I dimessi e i guariti sono invece4.423.988, con un incremento di 4.451 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 102.574, con un calo di 982 casi nelle ultime 24 ore.



Sono 357.491 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 277.508. Il tasso di positività è dell’1%, in calo rispetto al dato di ieri (1,4%).

Sono 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 8 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 26 (ieri erano 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.497, ovvero 56 meno di ieri.