Coronavirus, 227 nuovi contagi e tasso di positività all'1,8% in Sicilia

La Regione comunica 7 vittime e un numero di dimessi guariti pari a 390 unità

PALERMO, 27 settembre – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 227 i casi di positività al Covid-19 riscontrati in Sicilia, su 12.277 analisi processate tra test rapidi e tamponi molecolari. Nella nostra provincia si registrano 73 infezioni in più rispetto alla giornata precedente (un dato che la conduce in testa nell'Isola), mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 390 unità. Il tasso di positività in Sicilia risulta in calo: oggi è infatti dell'1,8%.

Il bollettino regionale comunica 7 nuovi decessi, mentre negli ospedali sono ricoverate 543 persone per quanto riguarda le degenze ordinarie (con un incremento pari a 9 unità) e 72 in terapia intensiva (-1). Sono stati registrati più casi di coronavirus solo in Emilia Romagna, mentre tutta Italia riscontra 1.772 nuovi positivi, 45 vittime e un tasso di positività dell'1,4%.