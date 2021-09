I volontari di Basta Crederci di Monreale, una felice realtà che fa bene a tutti

La cura del proprio paese come principio guida nelle parole di chi ne fa parte

MONREALE, 28 settembre – Ormai da diversi anni è stato creato il gruppo di volontari di Basta Crederci, composto da ragazzi che armati di tanta buona volontà si spendono quotidianamente per il territorio normanno.

Potremmo stare qui per ore ad elencare tutte le opere che i volontari hanno portato a termine in tutti questi mesi. Molte delle persone che si impegnano nel territorio vengono accusate di essere nullafacenti perché percettori del reddito di cittadinanza. Ebbene essere volontari è - in antitesi all’idea sbagliata che queste persone hanno - un modo per non stare a casa con le mani in mano come spesso purtroppo fanno in molti. Non abbiamo mai smesso di “lavorare” per la nostra cittadina nemmeno d’estate. Abbiamo portato a termine moltissimi lavori grazie soprattutto alla sinergia venutasi a creare con l’amministrazione comunale e con il primo cittadino Alberto Arcidiacono.

Un enorme aiuto, durante le caldissime mattinate monrealesi, l’hanno dato sicuramente i cittadini delle vie in cui operavamo. Mentre potavamo, bonificavamo e tagliavamo le erbacce gli abitanti più virtuosi ci portavano acqua fresca, cibo e tutto ciò che poteva servirci per svolgere al meglio i nostri lavori. Abbiamo ridato lustro e decenza a zone della periferia dimenticate dalle precedenti amministrazioni comunali e abbandonate da oltre vent’anni: viene da pensare alla zona di Strazzasiti, Real Celsi e la via Baronio Manfredi, che ogni due mesi andavamo a pulire per colpa della maleducazione di alcuni compaesani, ai quali non farebbe proprio male un po’ di educazione civica.

Nonostante questo sappiamo di essere un piccolo ingranaggio di un sistema più grande, ma che se si muove in maniera così armoniosa ed efficiente è anche grazie a noi. Finché ci sarà concesso noi ci attiveremo ed interverremo in quelle zone dove ancora c’è tanto da fare.