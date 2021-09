Nuova gestione del servizio idrico, la Cisl al fianco del personale comunale interessato al passaggio all’Amap

È una scelta che non può essere fatta al buio

MONREALE, 29 settembre - Nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Monreale, com’è ormai ben noto, ha deliberato di affidare all’Amap di Palermo, nella sua interezza, la gestione del servizio idrico integrato.

A seguito di ciò, si è tenuto ieri a Monreale un incontro nel corso del quale vari esponenti della Cisl hanno fatto il punto sulla situazione, in relazione soprattutto ai risvolti che l’iniziativa può comportare sul futuro del personale comunale; hanno preso parte alla riunione Mario Basile (responsabile coordinamento enti locali), Andrea Perrone (segretario provinciale Femca-Cisl, nella foto) e Nicola Giacopelli (segretario aziendale), nonché Silvio Russo, Michele Maraschino e Giuseppe Venturella, componenti della rappresentanza sindacale unitaria.

“Riteniamo anzitutto indispensabile - afferma Mario Basile - che l’amministrazione comunale provveda con sollecitudine all’individuazione nominativa dei lavoratori che possiedono i requisiti per l’eventuale transito alle dipendenze dell’Amap, fermo restando che spetterà poi ai diretti interessati decidere se rimanere o meno in servizio al Comune di Monreale. La nostra organizzazione sindacale sarà al loro fianco per assisterli, tutelarli e consigliarli”.

“È assolutamente necessario - aggiungono Giacopelli e Russo - che a tutti i colleghi potenzialmente destinatari del passaggio all’azienda palermitana siano fornite tutte le informazioni relative a tale opportunità, in maniera da poter valutare con piena consapevolezza i pro e i contro della questione. Non v’è dubbio che si tratta di scelte che non possono essere compiute con superficialità o, peggio ancora, al buio”.

Per queste ragioni di chiarezza e trasparenza, la Cisl Funzione Pubblica e la Femca seguiranno passo dopo passo i percorsi e le procedure per assicurare il corretto passaggio all’Amap del personale.