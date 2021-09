Si conclude ''Le Via dei Tesori'', l’amministrazione comunale ringrazia i volontari

Giovani che sono una risorsa per la crescita culturale della città

MONREALE, 30 settembre – Ieri in Sala Rossa il sindaco Alberto Arcidiacono ha accolto i volontari che hanno permesso l’apertura dei monumenti monrealesi in occasione del festival “Le vie dei Tesori”.

Mancavano in tanti perché impegnati a lezione, qualcuno frequenta ancora la scuola superiore, altri l’università, ma la disponibilità di tutti è già stata dimostrata dall’impegno per la riuscita del festival. Buona parte di loro ha fatto parte dello staff della precedente edizione. All’incontro hanno partecipato gli assessori Letizia Sardisco, Rosanna Giannetto e Paola Naimi.

L’assessore Letizia Sardisco, che ha lavorato con loro nelle giornate del festival, ha sottolineato come la presenza di giovani pronti a investire parte del loro tempo per la valorizzazione del territorio rappresenti una preziosa risorsa per la collettività monrealese.

Il sindaco ha invitato i ragazzi a continuare nel loro impegno, garantendo che l’amministrazione sarà al loro fianco nell’elaborazione di progetti volti alla promozione del patrimonio culturale e artistico della cittadina normanna.

Arcidiacono ha espresso grande apprezzamento per la generosità di questi ragazzi, osservando che la loro preparazione presente e futura (in diversi studiano gestione dei beni culturali) fa ben sperare che l’intraprendenza giovanile possa presto maturare, trasformandosi in competenze da spendere per Monreale e in occasioni di lavoro per gli anni a venire. Per la presidente della Pro Loco Amelia Crisantino, presente all’incontro, è questa la direzione giusta e senz’altro ci saranno buoni risultati.