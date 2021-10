Monreale, l'orologio del duomo tornerà a funzionare

Già smontata la lancetta, pronta per restauro. Circa un mese i tempi stimati

MONREALE, 1 ottobre – A distanza di circa settant'anni (e più) dall'ultimo rintocco, la notizia non può che far certamente piacere. L'orologio della torre del Duomo tornerà finalmente in funzione.

I lavori sono cominciati già questa mattina, quando si è provveduto a smontare l'unica grande lancetta centrale che costituisce l'anima del meccanismo. La ditta trapanese incaricata dei lavori ha opportunamente messo in sicurezza l'area, provvedendo con una macchina elevatrice a posizionare sul suolo della piazza la lancetta. Ad attenderla adesso un dovuto restauro che impiegherà - stando almeno a quanto da noi ricavato - all'incirca un mese di tempo. Seguirà poi la successiva re-installazione con un meccanismo questa volta automatico che riconsegnerà Monreale il proprio orologio. "Tuam nescis" - l'iscrizione che campeggia nel quadrante, "Non conosci la tua" dal latino - dunque potrà tornare ad assumere significato. Se è vero che non c'è dato conoscere l'ora in cui lasceremo questo mondo (ahinoi o per fortuna, a voi la scelta) almeno basterà sollevare lo sguardo per capire quale è quella che scandisce una delle tante ore del nostro vivere.