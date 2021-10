Covid-19, 410 nuovi positivi e tasso di positività al 2,6% in Sicilia

Le sette vittime comunicate risalgono ad altri giorni. 841 le persone negativizzate

PALERMO, 2 ottobre – Risultano leggermente in calo le nuove infezioni da coronavirus nella nostra regione rispetto a ieri: nelle ultime ventiquattro ore ne sono state riscontrate 410 (contro le 434 di ieri), a fronte di 15.903 analisi processate.

Il tasso di positività si attesta al 2,6%, mentre alto è il numero dei dimessi guariti (+841). Le 7 vittime comunicate dalla Regione sono riconducibili a date differenti da quella odierna (2 si sono verificate ieri e 5 giorno 30 settembre).

Solo il Veneto precede la Sicilia per numero di nuovi contagi registrati. Dei casi di positività accertati oggi, solo 17 sono emersi in provincia di Palermo mentre è boom nel Messinese (dove si riscontra un incremento pari a 289 unità). Delle 13.863 persone attualmente positive al Covid-19, 450 sono ricoverate in degenza ordinaria e 55 in rianimazione. In tutta la penisola si riscontrano 3.312 contagi in più e 25 vittime; fa ben sperare il tasso di positività a livello nazionale, che si attesta allo 0,9%.