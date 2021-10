Prg, l’amministrazione avvia il procedimento di formazione

Il sindaco Arcidiacono: “Il piano consentirà un accrescimento dei valori economici, culturali e sociali di un territorio dal potenziale infinito”

MONREALE, 5 ottobre – L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono avvia il procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale Comunale ovvero il Piano regolatore.

Un passo importante questo – sostengono in Comune – forse l’atto amministrativo più significativo nella vita di una realtà municipale ancor di più per la Città di Monreale ferma al 1978.

Monreale è un complesso urbano sconfinato, che negli anni ha avuto uno sviluppo territoriale privo di una giusta e necessaria programmazione. Finalmente il Comune, dopo l’iter di approvazione, avrà la possibilità di valutare ogni trasformazione, rigenerazione e riqualificazione secondo una visione armonica ed ecosostenibile. Una maggiore capacità di rendere praticabile le previsioni di Piano consentirà un accrescimento dei valori economici, culturali e sociali di un territorio dal potenziale infinito. “Il PUG o Piano regolatore per come siamo abituati a chiamarlo – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – esce finalmente dalle pagine dei programmi elettorali degli ultimi 40 anni. Quando la politica sposa la capacità lavorativa dei dipendenti comunali il risultato non tarda a concretizzarsi”.