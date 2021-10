Concorso ''Tricolore Vivo'', la bandiera all’istituto scolastico di Camporeale

Consegnata al dirigente scolastico Patrizia Roccamatisi e al sindaco di Camporeale Luigi Cino

PALERMO, 7 ottobre – Si è svolta a Villa Pajno, residenza del prefetto, la premiazione del concorso nazionale ''Tricolore Vivo'', promosso dall’Associazione Italiana Genitori Sicilia, in collaborazione con il CeSVoP, la Città metropolitana di Palermo e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

La cerimonia si è svolta alla presenza del prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, dell’assessore alla Scuola di Palermo, Giovanna Marano, della presidente del CeSVoP, Giuditta Petrillo, e del presidente AGe Sicilia, Sebastiano Maggio, alla presenza dei dirigenti scolastici coinvolti.

Sono stati consegnati i premi e gli attestati agli studenti che hanno partecipato alla scorsa edizione, ai ragazzi dell’istituto comprensivo ''Rosario Livatino'' di Ficarazzi, della scuola secondaria di primo grado ''Pietro Palumbo'' di Villabate.

Vincitore di questa edizione è stato l’istituto secondario ad indirizzo musicale ''Agostino Inveges'' di Sciacca. Il concorso, quest’anno, è stato dedicato all’articolo 29 della Costituzione. Gli studenti hanno così realizzato opere quali componimenti scritti, audiovisivi, fotografici, digitali e disegni, mettendo in risalto il valore della famiglia e i diritti da tutelare per affermare il suo ruolo centrale e la sua funzione sociale.

La manifestazione, come è tradizione, ha previsto il passaggio di consegna della bandiera tricolore che quest’anno da Marsala passa il testimone a Camporeale. In particolare, la bandiera sarà custodita dall’istituto scolastico ''Leonardo Sciascia''; per l’occasione, infatti, il dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi, alla presenza del sindaco di Camporeale Luigi Cino, l’ha presa in consegna durante la cerimonia, accompagnata dagli alunni Graziano Maenza, Maria Vittoria Lanfranca e dalla professoressa Vincenza Almerico.