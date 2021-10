La giunta regionale delibera, arriva il finanziamento per il Conca d’Oro

1,7 milioni di euro per riqualificare la struttura di via Aldo Moro. Sorgerà pure un palazzetto dello sport

MONREALE, 6 ottobre – La giunta regionale siciliana, presieduta da Nello Musumeci, con delibera del 29 settembre in corso di pubblicazione, ha reso noto l'elenco delle opere pubbliche finanziate a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione per gli anni 2021/2027 .

Tra le opere pubbliche ammesse al finanziamento anche quello per la realizzazione dei lavori di adeguamento e riqualificazione del campo di calcio " Conca d'Oro " di Monreale. " 1.755.667, 14 euro la somma stanziata dal governo regionale per consentire la riqualificazione dell’impianto di via Aldo Moro, nel quale sorgerà anche un palazzetto dello sport, polifunzionale. Sulla vicenda interviene il deputato regionale Mario Caputo, che si rallegra per il provvedimento governativo, certamente in grado di venire incontro ale esigenze degli sportivi della cittadina normanna.



“Da tempo – afferma Caputo in una nota – avevo chiesto al Presidente Musumeci e all'assessore al Turismo e Sport Manlio Messina attenzione su questo importantissimo progetto che avrebbe consentito agli sportivi monrealesi di potere usufruire di una moderna ed efficiente struttura sportiva sia a livello dilettantistico, che agonistico. Ed in tal senso ho recepito le istanze delle numerose associazioni che insegnano il calcio ai giovanissimi e che lamentavano la inadeguatezza dell'attuale campo sportivo.

Ringrazio sentitamente - continua Mario Caputo – sia a titolo personale e di esponente politico di maggioranza, il Presidente Nello Musumeci che da subito aveva assunto l'impegno di finanziare questa importantissima opera pubblica e l'assessore al Turismo Manlio Messina per avere predisposto tutti gli atti amministrativi per permettere l'inserimento del progetto del campo di calcio. In poco tempo - conclude Mario Caputo - è stata posta in essere una efficace sinergia politica, istituzionale, tecnica ed amministrativa che ha consentito di potere donare alla mia città di Monreale una modernissima struttura sportiva”.