Via Tiro a Segno, segato l’albero che ornava la strada

Un gesto vandalico a tutti gli effetti che ha posto fine all’ombra della conifera

MONREALE, 8 ottobre – Era lì da circa tre anni ed assolveva alla sua funzione ornamentale dopo essere stato piantato da qualcuno dei residenti. Purtroppo, però, poiché la mamma degli idioti è sempre incinta, è stato segato senza alcun motivo, per un atto vandalico bello e buono.

È l’albero che sorgeva tra via Tiro a Segno e via Togliatti, che aveva già raggiunto l’altezza di tre metri e che adesso giace al suolo, dopo di che “qualcuno” ha pensato bene di eliminarlo, non si capisce perché. Il gesto è accaduto nottetempo ed ha lasciato di sasso i residenti della zona che a quell’albero erano affezionati. Adesso si attende che qualcuno lo rimuova, perché l’albero invade la sede stradale. “Ci chiediamo quale sia stato il motivo di tale gesto – afferma uno dei residenti – se non l’inciviltà di qualcuno che si diverte a compiere questi atti vandalici. Chiediamo l’intervento delle autorità, nella speranza di saperne di più”.