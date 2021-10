Covid: 250 nuovi casi in Sicilia, ma con la metà dei tamponi processati

Calano anche i ricoveri, ma non le terapie intensive

PALERMO, 10 ottobre – Sostanzialmente stabile l’andamento della pandemia in Sicilia dove comunque sono ancora in diminuzione i nuovi casi (250) rispetto a ieri (283), ma con poco più della metà dei tamponi processati (10.068 contro 17.122).

I morti sono stati 3 e le vittime siciliane complessive del virus salgono a 6.892. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 10 ottobre del ministero della Salute. Anche i ricoveri calano complessivamente ma non nelle terapie intensive: in ospedale ci sono infatti 378 persone (contro i 390 di ieri), delle quali 335 in area medica con sintomi (fino a ieri erano 348), mentre in terapia intensiva ci sono 43 persone (contro le 42 di ieri). Il tasso di positività sale però al 2,48% contro l’1,65% di ieri.