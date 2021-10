L’istituto Margherita di Navarra tra le ''scuole sentinella'' per il monitoraggio sanitario

L’istituto Margherita di Navarra tra le ''scuole sentinella'' per il monitoraggio sanitario

Inserita nell’elenco delle scuole in cui verranno effettuati test salivari molecolari per il monitoraggio dell’emergenza sanitaria

MONREALE, 12 ottobre – In seguito all’emanazione delle indicazioni operative per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 da parte dell’assessorato regionale alla Salute, l’Ufficio Scolastico Provinciale ha individuato l’istituto comprensivo ''Margherita di Navarra'' tra le ''scuole sentinella'' per il monitoraggio della circolazione di Sars-Cov2 tra le scuole primarie e secondarie di primo grado.

L’attività di screening presso l’istituto scolastico monrealese sarà avviata il prossimo 19 ottobre dalle 9 alle 13 e si terrà in tutti i plessi dell’istituto.

L’adesione degli alunni al piano di monitoraggio nazionale è libera e su base volontaria revocabile in qualsiasi momento durante l’anno scolastico.

L’attività, riservata alle scuole del primo ciclo d’Istruzione, sarà attuata attraverso l’impiego di test salivari molecolari e, per la lettura e l’interpretazione del risultato, ci si avvarrà di laboratori di analisi e refertazione di test di biologia molecolare che emetteranno il referto a distanza di circa 24-48 ore dall’esecuzione del tampone.

I risultati del test verranno successivamente comunicati all’indirizzo di posta elettronica fornito durante la registrazione dell’adesione e, solo in caso di test positivo, il referto sarà inviato, sempre tramite posta elettronica, e il soggetto interessato sarà subito contattato telefonicamente da un medico della struttura commissariale e collocato in isolamento domiciliare sotto le istruzioni del proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta per le cure necessarie.

Per partecipare alla campagna sarà necessario registrare l’alunno che dovrà sottoporsi al test mediante due appositi link: uno dedicato agli studenti della scuola primaria al seguente indirizzo https://fiera.asppalermo.org/site/tampone/ic-margherita-di-navarra-2021-10-19; un altro dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado al seguente indirizzo https://fiera.asppalermo.org/site/tampone/margherita-di-navarra-secondaria-2021-10-19.

La registrazione ai link preposti - fanno sapere dalla scuola - sarà attiva nei giorni immediatamente precedenti il test e fino al raggiungimento del numero di test richiesti dal piano per il monitoraggio. La piattaforma inoltre non consentirà registrazioni eccedenti il numero di adesioni previste. Infine, in fase di registrazione, occorrerà avere cura di specificare alla voce ''Succursale'' il plesso scolastico frequentato dall’alunno.