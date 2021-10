Progetti utili alla collettività, a Monreale stanno per partire i primi due

Sono destinati ai percettori del reddito di cittadinanza, impegneranno al momento trenta persone

MONREALE, 13 ottobre – Progetti utili e di inclusione. A breve a Monreale, comune appartenente al Distretto socio-sanitario 42 con Palermo capofila, partiranno i primi due progetti utili alla collettività (Puc), per chi beneficia del reddito di cittadinanza.

Selezionate in tutto sessantacinque, ma al momento saranno impegnate trenta persone. Si tratta di tutti percettori del reddito di cittadinanza residenti a Monreale che, per circa quattordici ore settimanali, presteranno assistenza agli anziani e disabili aiutandoli nel disbrigo pratiche, nella spesa quotidiana e sorveglieranno i bambini durante il tragitto scuola-bus.

“Adesso attendiamo la fornitura del materiale necessario per svolgere l’attività – dice Sandro Russo, assessore alle Politiche sociali - e subito dopo avvieremo i Puc. Finalmente, dopo un iter burocratico lungo che passa anche dal Comitato dei sindaci, siamo riusciti a far partire i progetti che prevedono dei servizi utili al cittadino, ma siamo già a lavoro per la realizzazione di altri due. Un avvio complesso – conclude – fondamentale l’attività svolta dagli uffici Solidarietà sociale e dagli assistenti sociali che hanno permesso di portare a termine il lavoro”.

La legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza prevede che i beneficiari del sussidio sono tenuti a offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti dei Comuni utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza. A Monreale, in attesa della partenza dei Puc, alcuni percettori di reddito di cittadinanza appartenente al gruppo ‘Basta Crederci’, da tempo svolgono attività di volontariato come la pulizia delle strade e marciapiedi, aree verdi, giardini pubblici, un fattivo aiuto al decoro dell’ambiente urbano.