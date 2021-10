Piogge e infiltrazioni, chiusa fino a lunedì la scuola dell'infanzia di Villaciambra

A comunicarlo alla dirigente scolastica dell'istituto Margherita di Navarra il sindaco Alberto Arcidiacono con propria ordinanza

MONREALE, 14 ottobre - Condizioni meteo sicuramente non confortanti e necessità di completare urgentemente le opere di impermeabilizzazione di tetti e coperture.

È stata a seguito di alcune infiltrazioni riscontrate nella giornata di oggi che è prontamente arrivata la decisione del primo cittadino Alberto Arcidiacono di chiudere in via precauzionale almeno fino a lunedì 18 ottobre (compreso) il plesso della scuola dell'infanzia di Villaciambra, dipendente dall'istituto Margherita di Navarra. Considerati gli eventi meteorologici avversi nei giorni che hanno seguito la consegna dei materiali utili alla impermeabilizzazione delle coperture, la ditta appaltatrice non ha potuto proseguire la propria opera, con il risultato purtroppo che sono state riscontrate copiose infiltrazioni di acqua nelle aree oggetto dei lavori.