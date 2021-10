San Roberto Bellarmino, San Francesco e Beato Carlo Acutis: prosegue il progetto ‘’Monreale, la Via della Bellezza’’

Le immagini installate presso largo Tavola Rotonda e nelle vie Trieste e San Francesco

MONREALE, 14 ottobre – Prosegue a grandi passi il progetto “Monreale, la Via della Bellezza”, la lodevole iniziativa avviata dagli amministratori della pagina Facebook “Monreale” (https://m.facebook.com/monrealepa), volta a restituire dignità e decoro ad alcune zone della cittadina normanna, mediante la installazione di pannelli figuranti santi e poesie all’interno di una manifestazione artistica a cielo aperto.

Il progetto, ha da qualche giorno aggiunto alla propria collezione ulteriori rappresentazioni per arricchire la galleria urbana, già adornata dai pannelli di Santa Lucia e San Vito Martire, recentemente posizionati. Si tratta delle installazioni di San Roberto Bellarmino (intellettuale gesuita), di San Francesco d’Assisi e del Beato Carlo Acutis. Dai primi di ottobre, i primi due pannelli – realizzati da Martina Troncatelli e Franco Murer – occupano rispettivamente le superfici murarie di largo Tavola Rotonda e di via Trieste. Dallo scorso martedì, invece, il pannello ritraente il volto del Beato Carlo Acutis – ad opera di Antonio Carlotta –, installato a conclusione dei festeggiamenti in suo onore, veglia sulla via San Francesco.