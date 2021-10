Associazione nazionale Carabinieri, rinnovato il comodato d’uso dei locali

Sono parte dei locali comunali di Piazza Guglielmo di fronte l’ufficio postale

MONREALE, 16 ottobre – Lo scorso 7 ottobre l’amministrazione comunale ha concesso all’associazione nazionale Carabinieri di Monreale il rinnovo del comodato d’uso gratuito di parte dei locali siti in Piazza Guglielmo II di fronte l’ufficio postale per ulteriori cinque anni. Gli stessi locali - fanno sapere dall’associazione- continueranno ad essere sede e punto di riferimento per i membri dell’associazione e presidio di legalità sul territorio comunale.

''Siamo particolarmente contenti per questa riconferma - ha dichiarato il presidente Giuseppe Cortigiani - grazie alla quale continueremo ad operare nel centro cittadino. Ringrazio a nome della sezione il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e l’assessore Rosanna Giannetto per il sostegno e l’attenzione nei nostri confronti''.