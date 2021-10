Via Sant’Antoninello, dopo soli tre mesi l’asfalto è di nuovo in precarie condizioni

A luglio la strada era stata riasfaltata, adesso sono tornati buche e rappezzi

MONREALE, 16 ottobre – Sono durate appena tre mesi le condizioni regolari dell’asfalto di via Sant’Antoninello, ubicata sotto la via Palmiro Togliatti, a monte della chiesa di San Vito, nel quartiere Bavera. La strada versa, purtroppo, nuovamente in condizioni di disagio.

Di questo si lamentano i residenti, che nello scorso mese di luglio aveva gioito nel vedere la via finalmente riasfaltata dopo anni di abbandono, di buche e di degrado. Adesso, però, dopo alcuni interventi finalizzati ad eliminare delle perdite d’acqua, le condizioni dell’asfalto sono nuovamente precarie, con rappezzi che non rendono giustizia ai lavori svolti appena tre mesi fa ed oltretutto possono trasformarsi in pericoli per i motociclisti. “Soldi buttati – si lamenta uno dei residenti che si è rivolto alla nostra redazione – Dopo tanti anni di disagi speravamo che l’intervento dei mesi scorsi fosse risolutivo ed invece siamo di nuovo punto e a capo”.