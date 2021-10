Covid-19, 266 contagi e tasso di positività al 2,1% in Sicilia

Covid-19, 266 contagi e tasso di positività al 2,1% in Sicilia

Si registrano 507 nuove guarigioni e due vittime. Si attesta a 7.727 unità il numero degli attuali positivi

PALERMO, 16 ottobre – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati riscontrati 266 nuovi casi di positività al Covid-19, emersi da 12.951 analisi processate tra test rapidi e tamponi molecolari. Il tasso di positività si attesta al 2,1%, mentre i ricoverati sono rispettivamente 293 nei reparti ordinari e 43 in rianimazione.

La Regione comunica inoltre l'avvenuta guarigione di 507 persone e un numero di decessi pari a 2. Gli attuali positivi al virus da SARS-CoV-2 sono 7.727 e la ripartizione provinciale dei nuovi contagi è la seguente: a Catania sono stati registrati 121 casi, a Palermo 17, nel Siracusano 44, 18 ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 38 a Messina, 6 a Ragusa, 7 a Trapani e solo 4 in provincia di Enna. In tutta Italia sono stati accertati 2.983 casi in più e 14 vittime.