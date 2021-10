Musica Sacra, Intravaia: ''Emozioni e alta qualità artistica sotto la volta del Pantocratore''

“Continua la ribalta internazionale di Monreale sul palcoscenico della grande musica”

MONREALE, 20 ottobre – "Continua la ribalta internazionale di Monreale sul palcoscenico della grande musica. L'alta qualità artistica della 63esima edizione della Settimana di Musica Sacra è il risultato di un grande sforzo profuso dalla Regione, per farne uno dei fiori all'occhiello del patrimonio culturale siciliano".

È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, in occasione della serata inaugurale della manifestazione in cui a dirigere l'Orchestra Sinfonica Siciliana, sotto lo sguardo del Pantocratore, è salito sul podio Federico Maria Sardelli.

"Già da qualche anno - ha aggiunto Intravaia - è stato intrapreso il percorso per riportare la Settimana agli antichi fasti, dopo un periodo oscuro dal quale si è definitivamente affrancata. Ieri, l'Orchestra Sinfonica Siciliana ha regalato tante emozioni ad un pubblico attento e numeroso, dimostrando di potere competere su alti livelli artistici nel panorama nazionale ed internazionale".