Coronavirus, 368 contagi in più e 5 vittime in Sicilia

In aumento i ricoveri, insieme al tasso di positività. Si attesta a 404 unità il numero dei dimessi guariti

PALERMO, 20 ottobre – Risultano in aumento i casi di positività al Covid-19 nella nostra Isola: nelle ultime ventiquattro ore ne sono emersi 368 (di cui 173 in provincia di Catania e 42 nel Palermitano), da 14.619 analisi effettuate tra tamponi molecolari e test rapidi. Delle 5 vittime comunicate dalla Regione, una è riconducibile all'agosto scorso.

Aumentano anche i ricoveri, sia in degenza ordinaria (+8, 263 complessivamente) che in terapia intensiva (dove si trovano 49 siciliani, 1 in più rispetto alla giornata precedente). Il tasso di positività si attesta al 2,5% mentre 404 persone sono definitivamente guarite. A livello nazionale le nuove infezioni da coronavirus sono 3.702 e si segnalano 33 vittime e un tasso di positività pari allo 0,8%.