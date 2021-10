Monreale. Attrazioni, strutture ricettive e veterinari aperti tutto l’anno

Monreale è un piccolo e famoso comune della provincia di Palermo, gettonato per le sue bellezze storiche e religiose. In questa ridente realtà siciliana infatti non mancano biblioteche, fontane e palazzi religiosi contornati da botteghe di artigianato locale, perfette per sorprendere i turisti con souvenir ed oggettistica tipica.

Monreale, infatti, sia per bellezza che per l’ottima qualità dei servizi erogati, si conferma tra le migliori mete vacanziere della Sicilia.

Monreale – Meta turistica annuale grazie ai suoi servizi

Per quanto si ricolleghi la Sicilia al mare, alla sabbia e alle temperature del periodo estivo, le sue città sono perfette per essere visitate anche nel resto dell’anno e soprattutto propongono attrazioni e servizi talmente vari da accontentare qualsiasi tipo di turista, dagli anziani alla ricerca di relax, ai più giovani desiderosi di movimento e movida. Anche chi viaggia con animali a seguito è accontentato, in quanto sono disponibili toelettature e spiagge pet-friendly a pochi chilometri di distanza. In caso di necessità tramite l’infopoint del paese o una semplice ricerca tramite internet è possibile scoprire quali sono i veterinari aperti nei dintorni. Chi ha amici a quattro zampe sa bene infatti l’importanza di avere a portata di mano veterinari aperti e location utili per rendere felici anche i propri compagni di viaggio.

Ma tra i servizi disponibili nel territorio di Monreale, è possibile trovare anche:

Hotel, B&B e altre strutture ricettive per ospitare i turisti a prescindere dal budget che hanno a disposizione.

Trattorie e ristoranti di cucina locale e non, per ristorarsi al rientro da un’escursione o una giornata al mare.

Farmacie e guardia medica in caso di problemi di salute.

Feste tradizionali a pochi chilometri o come quella del Crocifisso direttamente in città.

Attrazioni turistiche, come le Grotte di Monreale, delle insenature naturali all’interno delle quali si può sentire lo scorrere delle acque sotterranee o il Duomo, considerato un capolavoro architettonico del periodo normanno e delle più alte manifestazioni del Medioevo italiano.

Market e botteghini per chi soggiorna in case vacanze o strutture in formula residence.

Altri servizi considerati secondari ma comunque importanti, come ad esempio i veterinari aperti tutto l’anno e farmacie di turno anche notturno.

Trekking ed escursionismo – A Monreale i divertimenti sono a 360°

Monreale non viene scelta solo per lo splendido mare distante pochi minuti di macchina o per le bellezze storico/religiose, ma anche per gli splendidi percorsi da fare a piedi o in mountain-bike raggiungibili a poca distanza, come ad esempio il Pulpito del re, un itinerario ad anello che si snoda da Corleone, oppure il percorso intermedio di Pizzo Garrone direttamente da Monreale o quello più impervio del Bosco della Ficuzza.