Calcio a 5: Serie C2. Sfida ostica contro l’Ad Maiora per l’Atletico

La fredda trasferta di Prizzi sarà un lasciapassare importante per la stagione dell’Atletico: fischio d’inizio alle ore 16

MONREALE, 22 ottobre - Dopo la difficile digestione della sconfitta di sabato scorso contro il San Gregorio Papa, è dovere dei ragazzi di Mister Gallo riprendersi per continuare ad inseguire il treno di testa del Girone A.

La prova di sabato scorso ha lasciato a desiderare sotto diversi punti di vista, e l’Atletico è chiamato a rimettere la testa a posto. Occhi puntati, quindi, sulla trasferta di Prizzi contro il fanalino di coda Ad Maiora, ancora a secco dopo tre giornate. Pieni di infortuni, dopo i forfait di Casamento, Giammona e Lo Bello, e con tanti punti di domanda, l’unico modo per aggirare il momento negativo è scaricare la tensione in campo, cercando di tornare dalla trasferta montana con tre punti. Appuntamento quindi alle ore 16 a Prizzi, per cercare di tornare alla vittoria, e scacciare via ogni dubbio. Arbitro della partita sarà il signor Giuseppe Savio Conticello, della sezione di Trapani.