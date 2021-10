‘’Monreale, la Via della Bellezza’’: i beati Pino Puglisi e Pina Suriano arricchiscono il progetto

Sale a 7 il numero di installazioni che compongono il museo a cielo aperto

MONREALE, 26 ottobre – Dopo i santi Lucia, Vito Martire, Roberto Bellarmino e Francesco d’Assisi, al gruppo di beati rappresentato fino a ieri da Carlo Acutis si aggiungono Pino Puglisi e Pina Suriano, che vanno ad incrementare la lodevole iniziativa promossa dagli amministratori della pagina Facebook “Monreale” (https://m.facebook.com/monrealepa).

Distanti pochi metri e separati da una rampa di gradini, i pannelli 50x70 figuranti Pino Puglisi – presso via Blandes – e Pina Suriano – in via Gamillo – generano un asse virtuale a garanzia di un decoro spirituale secondo i canoni del progetto. La rappresentazione del presbitero palermitano, così come quella di San Francesco d’Assisi, è stata realizzata da Franco Murer mentre, per la beata partinicese, si tratta di un foto ritocco prodotto da un fedele indonesiano.