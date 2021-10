Coronavirus, nella nostra regione 282 casi in più e 412 guariti

In diminuzione i ricoveri, ma aumenta l'incidenza per 100 mila abitanti. Le 6 vittime segnalate risalgono ad altri giorni

PALERMO, 27 ottobre – I dati giornalieri riguardanti la situazione epidemiologica da Covid-19 nella nostra Isola fanno emergere 282 positivi in più rispetto alla giornata precedente (a fronte di 12.713 analisi effettuate), nonché 412 guarigioni e un tasso di positività pari al 2,2%. E' quanto riportato nel bollettino ufficiale, che include anche 6 vittime (tutte riconducibili a giornate differenti da quella odierna, come specificato dalla Regione).

Nell'ultima settimana si riscontra un aumento dei casi del 39%, mentre risulta in salita anche l'incidenza dei casi in Sicilia (53 ogni 100 mila abitanti). I positivi al coronavirus ricoverati in ospedale sono 280 in degenza ordinaria e 38 in terapia intensiva; le province siciliane più colpite sono, nelle ultime ventiquattro ore, quella di Catania e il Palermitano (rispettivamente, 72 e 67 contagi in più). A livello nazionale è questo l'andamento odierno della curva epidemiologica: sono stati registrati 4.598 nuovi casi di positività al Covid-19 (su 468.104 tamponi processati), 50 vittime e un tasso di positività che si attesta all'1%.