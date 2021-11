Monreale, Dante nel Paradiso di Guglielmo II

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021, l’Ufficio della pastorale scolastica della diocesi di Monreale promuove un concorso e un convegno rivolti alle scuole

MONREALE, 30 ottobre – In occasione dei 700 anni dalla morte del poeta, l’Ufficio della pastorale della diocesi di Monreale lancia una serie di iniziative rivolte alle scuole per celebrare l’attualità del suo insegnamento.

Il settecentesimo anniversario dalla morte del Sommo Poeta costituisce l’occasione per riflettere sulla grandezza della sua opera e sulla attualità della stessa. Dante, poeta cristiano, ha cantato con accenti quasi divini gli ideali cristiani della pace, della bellezza, della felicità, della pienezza di vita, dell’appagamento dei desideri dell’anima. Poeta della speranza, ha saputo scrutare anzi cantare l’animo umano e scorgere in ogni uomo quella scintilla, quel desiderio di felicità, di pienezza di vita, di ricerca di verità.

Anche se Dante è stato un uomo del suo tempo, con sensibilità diverse dall’uomo di oggi della post-modernità, tuttavia il suo messaggio ed il suo umanesimo, come dice chiaramente papa Francesco nella lettera apostolica Candor lucis aeternae in occasione del settimo centenario dalla morte di Dante, sono ancora validi ed attuali e possono rappresentare un punto di riferimento per la formazione dei nostri giovani che vivono in una società liquida che spesso non offre punti di riferimento saldi che possano rappresentare un binario lungo cui camminare e crescere o dei punti cardinali per orientarsi lungo il viaggio della vita. Il fine della Divina Commedia è, infatti, quello di cambiare radicalmente l’uomo e di portarlo dal disordine all’ordine, dal peccato alla santità, dalla disperazione alla felicità, dalla contemplazione terrificante dell’Inferno a quella beatificante del Paradiso.

Dante più che mai oggi è in grado di parlare direttamente al cuore dell’uomo e di indirizzarlo alla ricerca di quel Dio che è l’unico in grado di colmare le ansie e i travagli interiori di ciascuno di noi. A partire da queste considerazioni la diocesi di Monreale ed in particolare l’Ufficio per la Pastorale Scolastica, per far conoscere e apprezzare sempre più e meglio uno dei capolavori più alti dell’umanità, propone un incontro da remoto giorno 11 novembre 2021 alle ore 11 rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori della Diocesi di Monreale con il professore Franco Nembrini dal titolo: ''Dante nel paradiso di Guglielmo II''; un concorso rivolto a tutti gli studenti delle Scuole della Diocesi di Monreale dal titolo: ''Dante tra … i banchi di scuola''.

Per partecipare all’incontro di giorno 11 novembre 2021 è necessario prenotarsi inviando una mail, entro giorno 9 novembre 2021, al seguente indirizzo di posta elettronica: Dante.diocesimonreale@gmail.com. Ai partecipanti verranno inviate le credenziali per la partecipazione all’incontro.