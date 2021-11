Coronavirus, in Sicilia 285 casi in più e tasso di positività al 2,5%. Nessun cambio di colore all'orizzonte

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, non ha annunciato alcuna modifica alle attuali misure anti Covid

PALERMO, 30 ottobre – La Sicilia, almeno per il momento, non è destinata a lasciare la zona bianca. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità la nostra regione è lontana dai tassi di occupazione del 15% per i reparti ordinari e del 10% per quanto riguarda le terapie intensive, che prevederebbero il ritorno in zona gialla. Questi sono occupati, rispettivamente, per l'8% e per il 4%. Il ministro della Salute Roberto Speranza non ha quindi cambiamenti in programma riguardo alle misure restrittive vigenti nella nostra regione.

Intanto sono 285 i casi di positività al coronavirus registrati nell'Isola nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 11.153 analisi processate tra tamponi molecolari e test rapidi. Il tasso di positività si attesta al 2,5% e le 3 vittime comunicate dalla Regione sono tutte riconducibili ad altri giorni. Delle 7.162 persone attualmente positive al Covid-19, 285 sono ricoverate con sintomi e 33 in rianimazione; nella nostra provincia i nuovi positivi riscontrati sono 10, mentre nel Catanese ne sono emersi 167. In tutta Italia si contano oggi 4.878 contagi in più, 37 vittime e un tasso di positività dell'1%.