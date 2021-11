Commemorazione dei defunti, ecco gli orari dei cimiteri di Monreale e Grisì

La programmazione è stata predisposta dal Comune

MONREALE, 31 ottobre – Ha preso il via ieri la programmazione oraria predisposta dal Comune per garantire la migliore fruizione dei cimiteri di Monreale e Grisì in occasione della commemorazione dei defunti e dei giorni immediatamente precedenti ad essa.

Questo il calendario:

CIMITERO MONUMENTALE DI MONREALE

• Sabato 30 ottobre 2021: dalle ore 7.00 alle ore 13.00

• Domenica 31 ottobre 2021: dalle ore 7.00 alle 17.00 (orario continuato)

• Lunedì 1 novembre 2021: dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (orario continuato)

• Martedì 2 novembre 2021: dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (orario continuato)

CIMITERO COMUNALE DI GRISI'

• Sabato 30 ottobre 2021: dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (oraio continuato)

• Domenica 31 ottobre 2021: dalle ore 7.00 alle 18.00 (orario continuato)

• Lunedì 1 novembre 2021: dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (orario continuato)

• Martedì 2 novembre 2021: dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (orario continuato)