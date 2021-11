Covid, torna a salire in Sicilia il numero dei contagi nell’ultima settimana

L’aumento è del 14,7% rispetto alla settimana precedente

PALERMO, 1 novembre – Nella settimana appena conclusa, quella dal 25 al 31 ottobre, si è registrato un nuovo incremento dei nuovi positivi e - dopo sette settimane - anche degli attuali positivi. Sono invece diminuiti i ricoverati in terapia intensiva, i nuovi ingressi in terapia intensiva e i decessi.

I nuovi positivi sono 2574, il 14,7% in più rispetto alla settimana precedente. E' aumentato anche il rapporto fra tamponi positivi/tamponi effettuati, ora al 2,9%. Il numero degli attuali positivi è 7197, 529 in più. Le persone in isolamento sono 6876, i ricoverati sono 321, di cui 33 in terapia intensiva. Sono aumentati di 12 (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 9). Nella settimana si sono registrati 16 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il numero dei guariti (294.018) è cresciuto di 2014. La percentuale dei guariti è del 95,4%. I decessi registrati nella settimana sono 31. Il totale dei decessi in Sicilia è 7017.