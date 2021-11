Covid-19, 382 nuovi contagi e tasso di positività al 2,9% in Sicilia

La provincia di Catania registra la quasi totalità dei casi (+239)

PALERMO, 2 novembre – In Sicilia sono 382 i casi di Covid-19 riscontrati nelle ultime ventiquattro ore, con un tasso di positività del 2,9%. La nostra regione è seconda in Italia per numero di nuovi contagi e il bollettino segnala inoltre 3 vittime e 152 dimessi guariti.

Negli ospedali sono ricoverate 345 persone in degenza ordinaria (+9) e 40 in terapia intensiva (+4). In provincia di Palermo si contano oggi 58 positivi in più, mentre è boom nel Catanese (+239). Nell'intera nazione sono stati accertati 2.834 nuovi casi di positività al coronavirus, 41 decessi e un tasso di positività dell'1,19%.