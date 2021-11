Covid-19, 372 nuovi contagi in Sicilia. L’incidenza è stabile, picco di terze dosi

Nell’ultima settimana il trend di crescita dei casi è stato limitato, ma il Catanese costituisce un’eccezione

PALERMO, 4 novembre – L’andamento di nuovi casi in Sicilia nella settimana 25-31 ottobre riporta un’ incidenza di 51.35 casi per 100.000 abitanti. Continua quindi a registrarsi un sia pur contenuto rialzo dei nuovi casi rispetto al minimo raggiunto ad ottobre, ma il trend di crescita appare al momento limitato.

Nella settimana di riferimento il rischio più elevato è ancora a Catania (79,9 nuovi casi su 100 mila abitanti). Analizzando l’incidenza per età emerge un dato più alto nella fascia di età scolare (6/10 anni) ed in quella più anziana, pertanto il Dasoe ribadisce l’importanza di mantenere alta l’immunizzazione nei soggetti più a rischio.

A seguito del rialzo dei nuovi casi si è avuto un lieve incremento di nuove ospedalizzazioni con ricadute sulla prevalenza di occupazione dei posti letto. L’ospedalizzazione interessa prevalentemente (82,3%) soggetti non vaccinati. Resta stabile la letalità. In Sicilia i vaccinati con prima dose si attestano all’80,67% del target regionale, gli immunizzati sono al 76,67%. Le terze dosi finora somministrate sono 62.914 (pari allo 0,93% delle somministrazioni complessive). Da segnalare il picco di terze dosi nella giornata del 3 novembre (4.681) nell’ambito di un significativo trend in aumento.

Raffrontando invece i dati relativi alle prime dosi erogate tra la settimana in esame (28 ottobre-3 novembre) e la precedente (21-27 ottobre) si registra un calo pari a -35, 56%. Continua quindi il trend in declino delle prime dosi rispetto al picco registrato nei giorni immediatamente antecedenti al 15 ottobre quando è entrato in vigore l’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro. Intanto nelle ultime ventiquattro ore sono stati riscontrati nell’Isola 372 nuovi positivi, oltre a 302 guarigioni e 4 decessi, di cui solo uno avvenuto oggi.

Delle 7.467 persone attualmente positive al coronavirus, 339 sono ricoverate con sintomi (-6) e 37 in terapia intensiva (con un calo pari a 3 unità). A livello provinciale, Palermo presenta 26 nuovi casi contro i 102 di Catania e i 91 registrati nel Messinese. La nostra regione è settima in Italia per numero di nuove infezioni e in tutta la penisola sono stati accertati 5.905 nuovi positivi e 59 vittime, con un tasso di positività che si attesta all’1,1%.