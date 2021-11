Coronavirus, 301 nuovi positivi e tasso di positività all'1,4% in Sicilia

Coronavirus, 301 nuovi positivi e tasso di positività all'1,4% in Sicilia

Si riscontrano altresì 4 vittime e 364 guarigioni. Nella nostra provincia sono 27 i nuovi contagi

PALERMO, 6 novembre – Nelle ultime ventiquattro ore, nella nostra Isola, sono stati registrati 301 casi di positività al Covid-19 e 364 guarigioni, mentre il numero delle vittime si attesta a 4 unità. Il tasso di positività è dell'1,4% e gli attuali positivi alla malattia nella nostra regione sono 7.572.

Negli ospedali ci sono 367 ricoverati con sintomi (+17) e 43 in terapia intensiva (+4). In provincia di Palermo si riscontrano 27 nuove infezioni, mentre nel Catanese queste sono 134. In tutta Italia sono stati accertati 6.764 nuovi casi di coronavirus e 31 vittime.