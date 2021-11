Covid-19, più di 500 nuovi casi in Sicilia ma con più tamponi

Covid-19, più di 500 nuovi casi in Sicilia ma con più tamponi

Il tasso di positività scende infatti all'1,5%. Sono 11 le vittime

PALERMO, 9 novembre – Nella nostra regione sono emersi 504 nuovi casi di positività al coronavirus, ma con un numero maggiore di tamponi rispetto alla giornata precedente: il tasso di positività è sceso infatti all'1,5% e le analisi effettuate nelle ultime ventiquattro ore sono 33.166. Le 11 vittime riportate dal bollettino ufficiale si riferiscono ad altri giorni mentre i dimessi guariti sono 294.

I siciliani ricoverati sono 346 in degenza ordinaria (+13) e 48 in terapia intensiva (+2). E' Messina la provincia con più contagi giornalieri (+134), mentre sia Palermo che nel Catanese sono stati registrati 110 positivi in più. L'intera penisola conta oggi 6.032 nuove infezioni e 68 decessi.