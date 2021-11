Disabili, entro lunedì partirà l’assistenza igienico-personale agli studenti della scuole monrealesi

L'assistente igienico personale è una figura riconosciuta nella certificazione e nella diagnosi funzionale della persona, che permette l'inclusione sociale e il diritto allo studio dell'alunno, oltre essere un aiuto concreto per le famiglie

MONREALE, 9 novembre – A due mesi dall'inizio dell'anno scolastico e dopo diverse difficoltà, sarà assicurato il servizio nelle scuole di Monreale alle persone disabili gravi e gravissime. Sono 23 le assistenti all'igiene personale che collaboreranno con le cooperative accreditate con l'ente comunale.

"Anche quest'anno, nonostante le difficoltà, garantiremo il servizio nelle scuole - commenta Sandro Russo, assessore ai Servizi Sociali - stiamo predisponendo le somme necessarie per lo svolgimento dell'attività scolastica. Abbiamo ricevuto la disponibilità della prima cooperativa e siamo in attesa anche di una seconda risposta".

L’assistenza di base dovrebbe essere fornita dalla scuola tramite il personale ATA che dovrebbe essere stato formato per espletare questo tipo di incarico. Spesso accade che la carenza delle figure causi grossi disagi agli studenti. In Sicilia, al fine di non far mancare agli studenti con disabilità l’assistenza, è stato previsto che i Comuni, in sostegno dell’ente scolastico, contribuiscano a fornire il personale.