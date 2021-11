Sicurezza stradale, divieto di transito a mezzi pesanti e limiti di velocità per tre vie del territorio

Si tratta della via M22, della via Ceraulo e della via Strazzasiti: firmata l'ordinanza dirigenziale

MONREALE, 10 novembre – Tre tratti viari che, in effetti, necessiterebbero ormai da tempo dell'attuazione di un marcato intervento di messa in sicurezza. Nel frattempo, con l'intento ovvio di scongiurare qualsivoglia sinistro che possa mettere a rischio l'incolumità propria e altrui, la percorribilità di tali strade è stata opportunamente ridefinita.

Nello specifico mezzi pesanti superiori a sei tonnellate di massa a pieno carico – come gli autocarri – non potranno transitare sulla via Strazzasiti e sulla via Linea Ferrata. Oggetto di cronache, del recente periodo, la via Strazzasiti in particolare aveva visto sensibilmente peggiorare le proprie condizioni solo lo scorso mese di marzo quando – a seguito di piogge torrenziali – l'inclinazione già di per sé accentuato del manto stradale lungo uno dei due fianchi era definitivamente ceduto, accelerando in tal modo l'intervento già programmato della macchina comunale. Sempre autocarri con massa a pieno carico superiore alle tre tonnellate non potranno percorrere tutto il tratto comunale della via M22.

Ridefiniti, sempre per queste tre vie, anche i limiti di velocità: sulle vie Strazzasiti e Linea Ferrata il limite massimo di velocità per i mezzi sarà adesso di 30 km/h, così come nella via Ceraulo lungo tutto il tratto. Di 10 km/h invece il limite di velocità per la via M22. I divieti e gli obblighi saranno resi pubblici mediante la collocazione dei prescritti segnali stradali.