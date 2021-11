Coronavirus, 572 nuovi contagi e tasso di positività al 2,5% nella nostra Isola

La regione è la quinta in Italia per numero di nuovi casi riscontrati. Sono 8.671 gli attuali positivi alla malattia

PALERMO, 10 novembre – Ancora in aumento i casi di positività al Covid-19 nella nostra regione: nelle ultime ventiquattro ore sono 572 i nuovi positivi emersi, a fronte di 23.284 analisi processate. La Regione comunica 9 vittime (tutte riconducibili a giornate differenti da quella odierna) e 516 avvenute guarigioni; in Italia la Sicilia è oggi al quinto posto per numero di nuovi positivi registrati (dopo Lombardia, Veneto, Campania e Lazio). Il tasso di positività nell'Isola è del 2,5%.

Delle 8.671 persone attualmente positive al coronavirus, 320 sono ricoverate in degenza ordinaria (-26) e 50 in rianimazione (+2). Le province dove sono state riscontrate più infezioni sono quelle di Catania (+163), Messina (+134) e Palermo (+92). In tutta la penisola sono stati accertati 7.891 contagi in più, 60 vittime e un tasso di positività pari all'1,6% (in virtù dei 487.618 tamponi effettuati).