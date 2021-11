Maltempo, anche per oggi scuole chiuse a Grisì

Arrivata ieri la firma sull'ordinanza da parte del sindaco

MONREALE, 12 novembre – Decisamente proibitive e avverse le condizioni meteo perché fosse sostenibile l'ingresso nelle aule degli alunni delle scuole nella frazione. Per questa ragione già nella giornata di ieri il sindaco Alberto Arcidiacono ha previsto che anche per oggi le porte delle scuole restino chiuse.

Proprio ieri infatti lo stesso dipartimento regionale della Protezione Civile ha trasmesso l'avviso di allerta meteo nel quale si prevede – per la Sicilia occidentale – un livello ''arancione'', di preallarme, con possibili venti di burrasca, precipitazioni persistenti a carattere di rovescio o temporale. Condizioni che solo mercoledì avevano già causato, proprio nella frazione, allagamenti e smottamenti di strade. In via precauzionale dunque e ovviamente nella salvaguardia dell'incolumità di tutta quanta la popolazione scolatica, da alunni a personale, esattamente come ieri, le scuole della frazione di ogni ordine e grado anche oggi resteranno chiuse.