Covid-19, 327 nuovi positivi e tasso di positività all'1,6% nella nostra Isola

Vengono segnalati anche 3 vittime e 303 dimessi guariti. In provincia di Palermo sono 38 i nuovi contagi

PALERMO, 13 novembre – Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono stati riscontrati 327 casi di positività al Covid-19 e 303 guarigioni, mentre si riscontrano 3 nuove vittime. Il tasso di positività è pari all'1,6% (poiché sono state processate 20.752 analisi tra test rapidi e tamponi molecolari) e il numero degli attuali positivi alla malattia nella nostra regione si attesta a 9.006 unità.

Negli ospedali ci sono 320 ricoverati in degenza ordinaria (+12) e 50 in rianimazione. Nella nostra provincia sono state segnalate 38 nuove infezioni, mentre maggiore è il numero di quelle emerse nel Catanese (+118). In tutta Italia sono stati accertati 8.544 nuovi casi di positività al virus da SARS-CoV-2 (su 540.371 tamponi effettuati), 53 decessi e un tasso di positività dell'1,6%.