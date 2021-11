Rifiuti, bonificata via Mulinello: l’area adesso sarà videosorvegliata

L’assessore Naimi: “Presto telecamere pure al campo sportivo”. LE FOTO

MONREALE, 16 novembre – Sarà videosorvegliata l’area di via Mulinello, purtroppo sede di continui abbandoni di rifiuti da parte di cittadini incivili, incuranti delle conseguenze del loro gesto. Ne dà notizia l’assessore alla Protezione Civile, Paola Naimi, che stamattina ha coordinato le operazioni di bonifica della zona effettuate dagli operai della ditta Ecolandia.

L’azione è stata condotta oggi ed ha visto l’opera paziente degli addetti ai lavori, guidati dal responsabile Fabio Adimino, che hanno dovuto svuotare, almeno 150 sacchi neri contenenti rifiuti, che – come è noto – non possono essere più portati in discarica.

“Ci siamo attivati – fa sapere l’assessore – per fare in modo che cessi questo scempio e la zona diventi una vera e propria discarica a cielo aperto, così come, purtroppo, è spesso stata. La videosorveglianza servirà a smascherare gli incivili che, senza alcun riguardo per il pubblico decoro abbandonano selvaggiamente i loro rifiuti. Presto, inoltre – dice ancora l’assessore – piazzeremo le nostre telecamere pure presso il campo sportivo Conca d’Oro, dove questo malcostume dura ormai da diverso tempo”.