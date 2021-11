Si è spenta Giovanna Bruno, storica bidella del liceo di Monreale

Per tutti era la “signora Lo Coco”. Aveva 95 anni

MONREALE, 16 novembre – Si è spenta oggi, all’età di 95 anni, la signora Giovanna Bruno, storica bidella del liceo Emanuele Basile di Monreale. Le sue condizioni di salute, anche per via dell’età, erano progressivamente peggiorate, fino al decesso avvenuto stamattina.

Giovanna Bruno, per tutti era la “signora Lo Coco”, per via del cognome del marito, dal quale rimase vedova, quando lei era non ancora trentenne e con cinque figli sul groppone. Per decenni ha svolto il ruolo di collaboratrice scolastica, prima alla “Guglielmo”, poi al liceo di Monreale, fin da quando questo era una sezione staccata del “Vittorio Emanuele” di Palermo, prima che diventasse istituto autonomo, prendendo il nome di “Emanuele Basile”.

La signora Lo Coco, pertanto, ha visto passare, durante il suo lungo periodo di servizio, svariate generazioni di giovani, che frequentavano l’istituto. Sempre gentile, garbata, ben vestita, è stata una vera e propria istituzione della scuola monrealese. Rispettatissima e universalmente ben voluta, da tutti: preside, insegnanti, colleghi e studenti. Un legame fortissimo ha sempre caratterizzato il suo rapporto proprio con questi ultimi, che apprezzavano tanto le sue doti materne ed alla quale spesso confidavano le proprie problematiche scolastiche e non solo.

Mai una reazione scomposta, mai una parola fuori posto, la signora Giovanna era sempre pronta a coprire le “marachelle” dei ragazzi, difendendoli a spada tratta davanti gli insegnanti o il capo d’istituto. Gli utlimi anni della sua vita erano stati caratterizzati dal grandissimo dolore dovuto alla prematura perdita del figlio Giuseppe, stimato insegnante di filosofia del liceo scientifico "Benedetto Croce" di Palermo. Impossibile non volerle bene, impossibile non considerarla un punto di riferimento della gioventù di ciascun giovane che abbia frequentato il liceo monrealese. Con lei va via decisamente un pezzo di storia della scuola della nostra città.

I funerali si terranno domattina alle 10 nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù di Monreale.

Alla famiglia Bruno-Lo Coco le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.