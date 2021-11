Covid-19, 491 casi in più e tasso di positività dell'1,8% in Sicilia

Il leggero aumento dell'incidenza è dovuto alla diminuzione dei tamponi effettuati. Sono 9.219 gli attuali positivi

PALERMO, 17 novembre – Si attesta a 491 unità il numero dei nuovi positivi al virus da SARS-CoV-2 registrato oggi nella nostra Isola. I casi sono stati rilevati da 26.376 analisi processate, un dato che si accompagna a quello riguardante il tasso di positività (oggi all'1,8%). Le nuove vittime del Covid-19 sono 7, mentre i siciliani attualmente affetti dalla malattia sono 9.219.

Di questi, per 351 è stato disposto il ricovero nei reparti ordinari e per 43 quello in rianimazione. A livello provinciale, a Palermo si contano 69 nuovi contagi e a Catania 139; nel Messinese i nuovi positivi sono invece 93. In giornata odierna si registrano anche 407 avvenute guarigioni. In tutta Italia sono stati riscontrati 10.172 contagi da coronavirus, a fronte di 537.765 test eseguiti: il tasso di positività sale all'1,9% (+0,8%). Nella penisola non si accertavano oltre 10 mila casi da più di sei mesi; 72 sono invece i decessi.