Palermo, oggi maxi manifestazione in occasione della ''Giornata Mondiale dello Studente'': c’erano anche i monrealesi

Il corteo, organizzato dal collettivo “Studenti Palermitani” aveva come obiettivo l’ottenere un tavolo tecnico col sindaco Orlando

PALERMO, 17 novembre – C’era anche una rappresentanza di studenti monrealesi appartenenti al liceo “Basile-D’Aleo” alla manifestazione che si è tenuta oggi a Palermo per protestare contro le condizioni fatiscenti di molte scuole del territorio.

L’evento, organizzato dalla pagina “Studenti Palermitani” e promosso in occasione della “Giornata Globale dello Studente”, aveva come obiettivo quello di ottenere un tavolo tecnico con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, nella qualità soprattutto di presidente della città metropolitana, per stanziare fondi per la ristrutturazione e manutenzione di alcune scuole palermitane e della provincia. Tra esse, presente anche il liceo monrealese, con alcuni ragazzi scesi in piazza a rappresentarlo nella giornata di oggi.

Dopo diverse ore e qualche principio di scontro con le forze dell’ordine, alcuni studenti sono riusciti ad avere un confronto con il sindaco Orlando, a cui presenteranno un dossier con foto che documentano lo stato delle strutture scolastiche, chiedendo provvedimenti e soprattutto fondi.