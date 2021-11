Tumore al pancreas, il Palazzo di Città si tinge di viola

Ieri sera l’iniziativa di sensibilizzazione svolta in diversi centri d’Italia

MONREALE, 19 novembre – In occasione della Giornata Mondiale sul Tumore al Pancreas, la facciata del Palazzo Comunale ieri sera si è tinta di viola.

L’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono, infatti, ha aderito alle iniziative promosse dalle associazioni attive sul territorio nazionale, che si adoperano per sensibilizzare le istituzioni. Più luoghi saranno illuminati maggiore sarà la possibilità di far conoscere questo male e i suoi sintomi. In Italia, ogni anno, il tumore del pancreas colpisce oltre 13mila persone, con numeri in costante crescita.