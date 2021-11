Covid-19, 648 nuovi positivi nella nostra Isola. Più di 11 mila i casi in Italia

E' Palermo la provincia siciliana più colpita (+167 nuovi contagi). Aumentano i ricoveri

PALERMO, 20 novembre – Sono 648 i casi di positività al virus da SARS-CoV-2 registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore; il bollettino regionale segnala anche 6 vittime e un numero di dimessi guariti pari a 583 unità.

Gli attuali positivi alla malattia nella nostra Isola sono 10.092 e i ricoverati sono rispettivamente 350 nei reparti ordinari e 36 in terapia intensiva, con un aumento complessivo delle ospedalizzazioni di 16 unità. La provincia siciliana più colpita oggi è quella di Palermo, dove sono stati riscontrati 167 positivi in più, mentre a Catania e Messina ne sono emersi rispettivamente 103 e 130. In tutta la penisola sono stati rilevati 11.555 nuovi positivi al Covid-19 e 49 vittime.