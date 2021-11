Iscrizioni a master, c’è la copertura delle spese con il progetto ''Giovani 4.0''

E’ del Fondo sociale Europeo

PALERMO, 21 novembre – Contributi a totale o parziale copertura delle spese di iscrizione a master, corsi di perfezionamento, licenze, patenti, brevetti, certificazioni linguistiche. Si tratta del progetto "Giovani 4.0" del Fondo Sociale Europeo, destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti. Per richiedere il voucher c'è tempo fino al 29 novembre.

L'avviso intende contribuire ad accrescere le competenze dei giovani siciliani nel campo dell’alta formazione post laurea, ma anche in quello dell’apprendimento linguistico e del conseguimento di licenze, patenti e brevetti, con la finalità di sostenerne le opportunità occupazionali in un mercato del lavoro la cui cifra è quella della conoscenza di alto livello e del confronto sempre più marcato con realtà professionali e produttive di altri Paesi.

È prevista l'erogazione di voucher:

- per la partecipazione a master di I e II livello e corsi di perfezionamento post lauream, coerenti con i sei ambiti tematici individuati dalla “strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente - S3”;

- per il conseguimento di una certificazione internazionale di lingua estera: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo e cinese;

- per il conseguimento di licenze, patenti, brevetti ricompresi nell’elenco disponibile sull’avviso.

La domanda di voucher e i relativi allegati, previa registrazione, sono disponibili all’indirizzo https://avviso42.siciliafse1420.it. La procedura informatica sarà resa disponibile per la compilazione, per un totale di giorni 60, a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso per estratto sulla GURS dal 1 ottobre al 29 novembre.