Festività natalizie, via al concorso ''Natale in Vetrina 2021''

Le domande entro il 10 dicembre prossimo. Le vetrine dovranno essere allestite entro il 20, fino al 6 gennaio

MONREALE, 21 novembre – L’amministrazione comunale indice la prima edizione del concorso “Natale in Vetrina”, che si terrà nel periodo delle ormai imminenti festività natalizie. L’obiettivo è quello di creare una maggiore atmosfera natalizia e dare impulso all’economia locale. Possono partecipare tutti i negozi e le attività commerciali dotate di vetrina.

“Il sindaco Alberto Arcidiacono – si legge in una nota diffusa dal Comune – per questo Natale, che rappresenta per tutti una fase di ripartenza dopo le difficoltà del periodo pandemico, intende coinvolgere i commercianti con l’auspicio che questi colori e questo calore luminoso ci possano condurre verso un anno migliore”.

“La partecipazione - dichiara l’assessore alle Attività Produttive Geppino Pupella- al concorso “Natale in Vetrina 2021” è libera e gratuita. I negozi partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina secondo la loro fantasia e creatività natalizia”. Sulla vetrina dovrà essere visibile una scritta riportante oltre alla propria ragione sociale la dicitura “Natale in Vetrina 2021”.

Chi intende partecipare al concorso potrà inviare la propria adesione entro e non oltre il 10 dicembre 2021 al Comune di Monreale alla mail: ufficiostampa@monreale.gov.it Le vetrine dovranno essere allestite entro il 20 dicembre 2021 e rimanere tali almeno fino al 6 gennaio 2022. Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di apposita locandina fornita dall’amministrazione comunale.

Ai fini della premiazione verrà istituita una giuria tecnica, che opererà a titolo gratuito, e valuterà ognuna delle vetrine e partecipanti unitamente al giudizio popolare: il voto sarà espresso da una giuria tecnica composta da cinque componenti e precisamente:

• assessore attività produttive e turismo

• fotografo

• rappresentante Confcommercio

• esperta di marketing e comunicazione e da un giornalista.

I titolari della Prima Vetrina, seconda e terza che riceveranno più voti verranno premiati con delle targhe in ceramica, realizzate dai maestri ceramisti monrealesi.

PREMIO SOCIAL

Le foto verranno pubblicate sulla pagina facebook del giornale del Comune di “Monreale Informat”ed inviate dagli stessi partecipanti alla pagina facebook monrealeinformat

Per Informazioni: Tel 3276247535 (dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì)