Coronavirus, 567 contagi e tasso di positività al 2,4% in Sicilia

Il numero di tamponi processati si attesta a 22.766 unità. Solo 13 casi in provincia di Palermo

PALERMO, 21 novembre – Risulta alto anche oggi il numero di nuovi contagi da Covid-19 nella nostra regione: i positivi emersi sono 567, a fronte di 22.766 analisi effettuate.

Il tasso di positività a livello regionale è del 2,4% e vengono riportati nel bollettino ufficiale emanato dalla Regione anche i dati riguardanti le vittime (+9) e i ricoveri: questi sono 339 in degenza ordinaria (-11) e 40 in rianimazione (+4). E' la provincia di Messina a presentare più contagi giornalieri (+206), mentre a Catania e a Palermo se ne riscontrano, rispettivamente, 195 e 13. In tutta Italia sono stati accertati 9.709 casi di positività al Covid in più, 46 vittime e un tasso di positività pari al 2%.